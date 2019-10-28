واشنطن تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الإثنين، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأضاف منوتشين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتل أبيب: "نفذنا حملة الضغوط القصوى للعقوبات. ولقد نجحت".

وأكد: "سنواصل الضغط أكثر وأكثر. أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها".



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وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت واشنطن حزمة من العقوبات على إيران، أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

واستهدفت كلا من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس"، بسبب تقديم هذه المؤسسات الدعم المالي للأنشطة الإرهابية.

وفي يونيو/حزيران أقرت واشنطن عقوبات جديدة على طهران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار قبل عام كامل.