"سوريا الديقراطية": تركيا تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، أن تركيا تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مدير المركز الإعلامي للقوات مصطفى بالي، في تغريدة على تويتر: "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه؛ تستمر تركيا وإرهابيوها في شن هجمات على البلدات الكردية في سير كانيا، كوباني وتل تامير باستخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار".

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وتابع بالي في تغريدته: "ليس لدى تركيا أي نية لوقف القتال رغم الاتفاق المعلن".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد تأكيده أن هناك عقوبات كبيرة ستفرض على تركيا حال انتهاكها وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "على تركيا أن تتفهم عدم إطلاق النار على الأكراد خلال الخروج من (المنطقة الآمنة) المزعومة، وإلا ستتعرض لعقوبات قاسية".

كانت تركيا أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.