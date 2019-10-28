مرصد الفتاوى بمصر يتوقع تفتت "داعش" بعد مقتل البغدادي

توقع مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، الإثنين، أن يؤدي مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، إلى حدوث تفتيت وانشقاقات داخل التنظيم الإرهابي باعتباره رمزاً وأيقونة له.

وفي بيان صادر عنه، اليوم، أشار مرصد الفتاوى التكفيرية إلى احتمالية أن تؤدي عملية قتل البغدادي أيضاً إلى خلخلة تنظيم داعش الإرهابي، وحدوث خلافات بين قادته الكبار حول من يتولى القيادة في الفترات المقبلة.

وبحسب المرصد، فإن الخلافات المتوقعة بين قادة "داعش" سيتبعها تفتيت التنظيم الإرهابي، حيث تؤكد جميع المؤشرات أن التنظيمات المسلحة القوية تتفكك إلى جماعات وعصابات صغيرة لا تنتهي.

ورغم حديثه عن تفتت "داعش" فإن مثل هذه الجماعات والعصابات الصغيرة لا تقل خطورة عن التنظيم الأم الذي خرج بدوره منشقًا عن تنظيم القاعدة.

وحذر المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية من سعي العصابات الصغيرة إلى استخدام أساليب واستراتيجيات كان يتبناها داعش لاجتذاب العناصر الأجنبية والجماعات المتطرفة للانضمام إلى صفوفه.

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وأكد احتمالية ظهور سيناريوهات جديدة يمكن للجماعات التابعة لداعش في الخارج أن تسير في إطارها، فربما يقرر بعضها المصالحة مع "القاعدة" والعودة إلى أحضان التنظيم الأم، فيما قد يقوم البعض الآخر بعمليات انتقامية لإثبات أنه لا يزال قوياً، وأنه الأجدر بخلافة التنظيم الأكثر وحشيةً وإرهاباً.

وأوضح المرصد أن الجماعات التي تخرج من عباءة التنظيمات المتشددة تكون أكثر شراسة من التنظيم الأم، ما يعني أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد ظهور جماعات متطرفة جديدة في غاية العنف والتطرف، يتضاءل بجوارها نشاط التنظيمات الموجودة حاليًّا على الساحة.





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

وظل البغدادي مختبئا منذ 5 سنوات، فيما أعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إليه.

يذكر أن ترامب أكد أيضا، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.