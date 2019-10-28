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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة الإسرائيلية: هناك أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد نتانياهو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين في النيابة العامة القول، إن ثم اعتقاداً سائداً بأن هناك أدلة تكفي لتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو. وذكرت الهيئة اليوم الإثنين، أن لدى مسؤولي النيابة العامة أدلة كافية في 3 ملفات فساد اتهم فيها نتانياهو، وأن الأدلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكلاء الدفاع عنه في جلسة الاستماع التي عقدت أخيراً، وتبرر تقديمه إلى العدالة. يشار إلى أن النيابة العامة بدأت أمس الأحد دراسة المواد التي طُرحت في جلسة الاستماع، ويعتقد أن هذه العملية ستستمر 3 أسابيع. ومن المتوقع أن يعلن النائب العام قراره النهائي، بتقديم لوائح اتهامات لنتانياهو من عدمها، قبل نهاية العام الجاري.
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