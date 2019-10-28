أوروغواي ترفض منح صلاحيات أكثر للجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

رفض شعب أوروغواي في استفتاء تزامن مع الانتخابات العامة أمس الأحد، منح مزيد من الصلاحيات للجيش الوطني للاضطلاع بمهام تسهم في تعزيز الأمن العام، بعد فشل مشروع قانون بهذا الخصوص يحمل عنوان "العيش دون" في الحصول على دعم 50% من الناخبين، بحسب توقعات عن توجهات المصوتين. وتوقعت شركة "اكيبوس كونسولتوريس" الاستشارية بعد فرز 100% من الأصوات بهامش خطأ 1.5%، أن 47% من الناخبين أعربوا عن دعمهم لمشروع القانون المقترح من جانب عضو الكونغرس الوطني عن الحزب الوطني خورخي لارانياغا. وذكرت شركتا "ثيفرا" و"أوبثيون" الاستشاريتان أن نسبة داعمي المسودة بلغت 47% و47.3% على التوالي، بينما أوضحت "فاكتوم" أنها وصلت إلى 46.1%. وبحسب تقديرات وزارة الداخلية، سجلت في النصف الأول من العام الجاري إجمالي 15819سرقة، و171 جريمة قتل.

