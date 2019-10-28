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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تواصل إدخال آليات عسكرية من العراق إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة تواصل استقدام شاحنات من العراق. وأوضح المرصد أن نحو 150 شاحنة وآلية للقوات الأمريكية دخلت سوريا على 4 مراحل منذ مساء أمس الأحد، وذكر أن الشاحنات والآليات تحمل معدات عسكرية ولوجيستية، ودخلت عبر معبر الوليد الحدودي. وأشار إلى أن القوات الأمريكية تعود إلى قواعد، انسحبت منها في الأيام الماضية شمال وشمال شرق سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي دولاند ترامب، ووصل أكثر من 500 جندي أمريكي ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة قسركي بين تل تمر وتل بيدر، كما يشهد مطار صرين منذ 5 أيام هبوط طائرات أمريكية وإفراغ طائرات شحن، إضافةً إلى وجود آليات ومعدات لوجستية وعسكرية أمريكية فيه. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول القافلة الثانية للمدرعات الأمريكية المكونة من 35 مدرعة، إلى سوريا بغطاء جوي من الطيران الحربي وسط معلومات عن دخول قافلة أخرى خلال ساعتين. ويتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال فيها أخيراً، إن الولايات المتحدة ستُبقي قوات محدودة في سوريا لحماية المنشآت النفطية.
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