- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يوافق على تمديد بريكست حتى نهاية يناير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
قال مسؤول فرنسي اليوم الإثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوافق على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حتى 31 يناير(كانون الثاني) المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤول، أن "من المرجح إقرار اتفاق بين دول الاتحاد الـ27 لتمديد البريكست، خلال اجتماع لمسؤولي الاتحاد اليوم". ووفقاً لمسودة الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرغ وبموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي، سيكون بإمكان المملكة المتحدة مغادرة التكتل قبل الموعد النهائي الجديد، إذا صادق الطرفان على اتفاق الانفصال، وتستثني المسودة أي إمكانية لإعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، وتلزم بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل تام خلال التمديد. يذكر أن ماكرون عرقل محاولة أوروبية لتأجيل بريكست لمدة 3 أشهر، مشدداً على تأجيل شهراً واحداً حتى 30 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وكان ماكرون قد تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يوافق على تمديد بريكست حتى نهاية يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.