ماكرون يوافق على تمديد بريكست حتى نهاية يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

قال مسؤول فرنسي اليوم الإثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوافق على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حتى 31 يناير(كانون الثاني) المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤول، أن "من المرجح إقرار اتفاق بين دول الاتحاد الـ27 لتمديد البريكست، خلال اجتماع لمسؤولي الاتحاد اليوم". ووفقاً لمسودة الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرغ وبموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي، سيكون بإمكان المملكة المتحدة مغادرة التكتل قبل الموعد النهائي الجديد، إذا صادق الطرفان على اتفاق الانفصال، وتستثني المسودة أي إمكانية لإعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، وتلزم بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل تام خلال التمديد. يذكر أن ماكرون عرقل محاولة أوروبية لتأجيل بريكست لمدة 3 أشهر، مشدداً على تأجيل شهراً واحداً حتى 30 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وكان ماكرون قد تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

