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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلن توقيف 32 أجنبياً لصلتهم بتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
أوقفت السلطات التركية، اليوم الإثنين، في العاصمة أنقرة وولاية صامصون، 32 أجنبياً للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة أوقفت 20 أجنبياً، للاشتباه في صلتهم بالتنظيم. وتبين أن الموقوفين دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية. وفي ولاية صامصون شمال البلاد، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 12 عراقياً، للاشتباه في صلتهم بالتنظيم. ويأتي توقيف المشتبه بهم بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في سوريا.
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