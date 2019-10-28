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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة لبنانية: التعديل الحكومي "صعب التنفيذ" بسبب باسيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
أفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، بأن فكرة التعديل الحكومي تبدو صعبة التنفيذ حتى الآن، في ظل الإصرار على بقاء وزير الخارجية جبران باسيل، في الحكومة. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، التي يطالب بها المتظاهرون، هي الأخرى صعبة التنفيذ. وأضافت "وبين الخيارين يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري مُربكاً، فيما تطالبهّ جميع الأوساط السياسية بعدم الذهاب إلى الاستقالة تجنباً لوقوع البلاد في الفراغ". وأشارت إلى أنه "لم يطرأ جديد على المواجهة الدائرة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي تدخل يومها الثاني عشر، حيث أن المواقف ظلت على حالها في السياسة كما في الساحات والشوارع". وتقول الصحيفة إن من المنتظر أن يتضح مسار الأوضاع في ضوء ما ستشهده بداية هذا الأسبوع من حراك واتصالات على الضفتين.
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