اتهام فرنسي موقوف في إيران "بالتآمر ضد الأمن القومي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

يواجه باحث فرنسي محتجز في إيران منذ 4 أشهر تهمة التآمر بعد توقيفه مع زميلة إيرانية فرنسية بتهمة التجسس، وفق ما أعلن محاميهما في تقرير اليوم الإثنين. وأوقف الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس رولان مارشال، في يونيو(حزيران) الماضي مع الباحثة في نفس الجامعة فاريبا عاد أخاه. ونقلت وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء عن المحامي سعيد دهقان، أن "مارشال جاء إلى إيران لزيارة عاد أخاه واتهم بالتآمر ضد الأمن القومي"، غير أن المحامي، قال إنه لا يزال يجهل أسباب التهم. وأضاف "حتى هذه اللحظة، لم تُذكر أسباب الاتهامات التي سيقت ضد موكلي والتي بحسب المادة 32 من الدستور يتعين أن تُذكر إلى جانب التهم"، وأضاف "يبدو أن السيد مارشال اعتقل لصداقته بالسيدة عاد أخاه". وأوضح المحامي أن القضيتين لا تزالان لدى الادعاء ولم ترسلا للمحكمة، وقال دهقان: "لا زلنا نتفاوض مع السلطات القضائية، ونأمل إزالة سوء الفهم في هذا الإطار، فحتى الآن لم يعط أي سبب للاتهامات". وأدانت الحكومة الفرنسية احتجاز مارشال، عالم الاجتماع الذي تركز أبحاثه على الحروب الأهلية في أفريقيا، وقالت وزارة الخارجية في 16 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري: ""نأمل أن تكون السلطات الإيرانية شفافة في هذا الشأن، وأن تتصرف دون تأخير، لإنهاء هذا الوضع غير المقبول". وفي 16 يوليو(تموز) الماضي، أقر المتحدث باسم السلطات القضائية غلام حسين إسماعيلي بتوقيف عالمة الأنثروبولوجيا الإيرانية الفرنسية، فاريبا عاد أخاه، وقال أصدقاؤها وزملاؤها في فرنسا، إنها اتهمت بالتجسس. ولا تعترف السلطات الإيرانية بازدواجية الجنسية، وتعد فاريبا عاد أخاه مواطنة إيرانية خاضعة لقوانينها، ونددت في 4 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري بما اعتبرته "تدخلاً غير مقبول" من جانب وزارة الخارجية الفرنسية عندما طلبت إتاحة زيارة قنصلية لها. والباحثان ليسا العالمين الوحيدين المحتجزين في إيران، إذ أكدت إيران في 1 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، احتجاز عالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

