الأردن: مقتل البغدادي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا، "خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب". وقال الصفدي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "قتل الإرهابي المجرم البغدادي خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية، وعلى ظلامية الإرهاب الذي يمثل مسخاً خارج إنسانيتنا وعدواً مشتركاً لا علاقة له بحضارة أو دين". وأكد الصفدي أن "الأردن سيبقى في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب بالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا، دفاعاً عن أمننا وقيمنا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأحد، مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا. وقال ترامب إن البغدادي الذي نصب نفسه "خليفة" على التنظيم الذي تحكم في وقت من الأوقات بمصائر 7 ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، في 2014، قتل "مثل كلب". وكان تنظيم داعش أعلن في 3 فبراير (شباط) 2015، إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي احتجزه منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، إثر إسقاط طائرته في سوريا، حرقاً وهو حي. وشهدت المملكة منذ 2016 اعتداءات أدت إلى سقوط عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، وتبنى تنظيم داعش اثنين منها.

