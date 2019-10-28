تدهور صحة أسيرة أردنية مضربة منذ 35 يوماً إلى المستشفى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 أفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسيرة الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأردنية هبة اللبدي، إلى المستشفى في وضع صحي حرج، بعد إضرابها عن الطعام منذ 35 يوماً احتجاجاً على اعتقالها الإداري. وقال المحاميان رسلان وخالد محاجنة، إن "إدارة مصلحة السجون نقلت الأسيرة اللبدي صباح اليوم الإثنين من سجن الدامون إلى مستشفى بني تسيون، في وضع صحي حرج بسبب الإضراب عن الطعام". وتخوض اللبدي التي اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي على المعبر بين الأردن وفلسطين، إضراباً عن الطعام منذ 35 يوماً رفضاً للتعذيب في التحقيق على مدار قرابة الشهر، ولاعتقالها الإداري المتواصل.





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