شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل بريسكت إلى 31 يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 قبلت الدول التي ستستمر داخل جدران الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من التكتل، تأخير "بريكست"، إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، حسب ما طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. واتخذ سفراء الدول الـ27 هذا القرار في اجتماعهم الإثنين، بعد الفشل في الإجماع الجمعة، عن مدة التمديد الجديد. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عبر تويتر، إن "الدول الـ27 اتفقت على أن تقبل طلب بريطانيا تمديداً مرناً حتى 13 يناير(كانون الثاني) 2020".





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