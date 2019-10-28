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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء الكويتي ينفي استقالة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
نفى المتحدث الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الإثنين، ما شاع عن استقالة الحكومة، قائلاً إنها: "مستمرة في أعمالها". ونقل مركز التواصل الحكومي في حسابه على تويتر، اليوم عن المزرم "لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة، وهي مستمرة في أعمالها". ومن المقرر أن يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غداً الثلاثاء دور انعقاد مجلس الأمة العادي الرابع من الفصل التشريعي، الـ 15 باستجوابين إلى وزير المالية نايف الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، بصفتيهما.
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