السعودية تثمن الجهود الأمريكية في القضاء على البغدادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن حكومة المملكة تابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، والقضاء عليه. وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية واس، أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة. وأكد أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.





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