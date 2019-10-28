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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الأحمر الإماراتي يقدم أدوية لمكافحة وباء الدفتيريا فيديو
الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة بإشراف الهلال الأحمر، تم إرسال فريق طبي مع كمية من الأدوية الخاصة بمرض الدفتيريا إلى مديرية يافع بمحافظة لحج.
ويأتي هذا الدعم استجابة لنداء الاستغاثة الذي وجهته مديرية يافع لإنقاذ أطفال المديرية من وباء الدفتيريا القاتل، والذي انتشر في بعض قراها وأودى بحياة ثلاثة أطفال وأكثر من 45 مصابًا حتى نهاية الأسبوع الماضي.
واطلع الفريق الطبي الميداني التابع للهلال الأحمر الإماراتي على الوضع الصحي في المديرية وسلم كمية من الأدوية والعلاجات للمستشفى العام بالمديرية.
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