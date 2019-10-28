شكرا لقرائتكم على وقع التظاهرات.. برلمان العراق يلغي امتيازات الرؤساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوت البرلمان العراقي، الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) .

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.

وأتى تصويت النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق، أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات.

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كما دعا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.

يذكر أن مجلس النواب كان قد فشل في عقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب.

على وقع التظاهرات

وأتى هذا الاجتماع على وقع التظاهرات التي تجددت في البلاد، الاثنين، حيث خرج آلاف الطلاب إلى الشوارع في بغداد ومحافظات جنوبية عدة.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على طلاب بالمدارس والجامعات تحدوا تحذيرات رئيس الوزراء وشاركوا في احتجاجات اليوم.

من مظاهرات العراق رويترز

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على طلاب في أحد أحياء بغداد مع انتشار الاحتجاجات إلى جيوب أخرى بالعاصمة. كما أظهرت تسجيلات أخرى مجموعة من الطالبات تركضن وتصرخن. وانضم الطلاب في خمس محافظات أخرى، معظمها في الجنوب، للاحتجاجات.