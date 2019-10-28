شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": لا نتستر على فساد ونطهر أنفسنا بأنفسنا..وتحصيل المتأخرات خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس السيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، عن حجم متأخرات الهيئة لدى الغير فى 30 يونيو 2018 والتى بلغت 2.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار لدى أشخاص طبيعيين، و200 مليون جنيه على جهات حكومية.

وأوضح محروس، ان الهيئة تعمل على تحصيل تلك المتاخرات، مؤكدا أنه لا يتم تجديد عقد إيجار واحد دون تسديد المتأخرات المُستحقة للهيئة، مشيرا إلى أنه تم تحصيل مبلغ 560 مليون جنيه من المتأخرات حتى 30 يونيو 2019، لافتا إلى أن وجود خطة لتحصيل المتأخرات خلال عام.

كما شدد على أن الهيئة لا تتسر على أى فساد، وتعمل على تطهير نفسها بنفسها، لافتا إلى أن الهيئة وضعت لوائح لتفعيل الرقابة الداخلية والضرب بيد من حديد على أى فاسد او مخالف، قائلا: "والدليل على ذلك إعلان الهيئة عن وجود اختلاسات بمناطق الوادى الجديد وأسيوط، وتم إحالة المسئولين عن تلك الاختلاسات للنيابة العامة".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ هيئة الأوقاف المصرية، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.