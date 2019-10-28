شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإسكان بالنواب: الدولة أنجزت مليون وحدة بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن الدولة اهتمت بمجال تطوير الإسكان، من خلال بناء مليون وحدة سكنية فى الإسكان الاجتماعى والتى استفاد منها 4 ملايين مواطن، علاوة على انشاء 14 مدينة جديدة فى مخطط استيراتيجية التنمية 2052.

ولفت رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، أن المعارض العقارية بوابة مصر لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، موضحًا: "العقار المصرى مخزن للقيمة وأفضل استثمار موجود".

وعن دور مجلس النواب فى مجال الاستثمار، أشار إلى أن دور البرلمان اتضح خلال تعديل قانون الاستثمار والذى أتاح توفير عدد من الحوافز الاستثمارية، وتعديل قانون البناء الموحد والذى سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالى، إلى جانب تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

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وأضاف: "الفترة المقبله ستشهد مناقشة تنظيم تطورير مهنة وعمل المطور العقارى، فنحن نعمل مع الحكومة للترويج للاستثمار".

ووجه رساله للمطورين العقارين، قائلًا: "يحب أن تثقوا فى قدرة الدولة وعقاراتها، ويجب أن تنقلوا صورة العقار المصرى ولا تتوقفوا عن طرح الأفكار والترويج لمجالكم بشكل احترافي".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزيرة الهجرة، بمشاركة المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.