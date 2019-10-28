شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان": الاقتصاد العالمى يمر بركود وتخفيض العملة يزيد الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البعض يرى فى انخفاض قيمة الدولار أمام العملة شيئا جيدا إلا أنه فى الحقيقة قد يضر باقتصاد البلاد فكلنا يعلم أن الصين تخفض من قيمة عملتها باستمرار حتى تزيد من صادراتها.

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أضافت فهمى، أن العملة عبارة عن عرض وطلب ففى حالة زيادة الطلب على الدولار يضر ذلك بالاقتصاد والعكس صحيح، لافتة إلى أن انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه تؤدى إلى قلة الصادرات وانخفاض السياحة.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تستورد 90% من المواد الخام من الخارج مما يؤدى ومن ثم تكون هناك حاجة للدولار موضحة أن الاقتصاد العالمى يمر بأزمة وهناك حالة من الركود ومن ثم فإنه فى حالة انخفاض العملة يكون هناك زيادة فى الاستثمارات المباشرة فى مصر.