شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة: حصلنا على موافقات بالتعاقد مع 75 فنيا و30 مهندسا و25 سائقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس على عبد المجيد منوفى، رئيس هيئة المساحة المصرية، إن الهيئة تُنجز الكثير من الأعمال بأقل عدد متاح من الموارد البشرية، لافتا إلى أن الهيئة لجأت للتعاقدات بعد إغلاق باب التعيينات، موضحا أن تكلفة التعاقدات ستكون من إيرادات الهيئة ولن تُحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة. وأوضح عبد المجيد أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أجرى مسحا للهياكل الوظيفية بالهيئة وأيد وجود عجز فى الموارد البشرية، لافتا إلى أن الهيئة حصلت على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وفى انتظار تصديق مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع 75 فنيا و30 مهندسا و25 سائقا. وأضاف رئيس هيئة المساحة المصرية أن الهيئة تُشارك فى أعمال تقنين أراضى الدولة واستردادها، وكارت الحيازة، بالإضافة إلى المشروعات القومية والطرق. وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة قد أشار إلى أنه كان هناك توصية من اللجنة بقيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة هيكل المجموعات الوظيفية لسد العجز بها. Advertisements وتساءل النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن المعوقات التى تواجه الهيئة فى أداء عملها، لافتا إلى أن طلب مسح المنزل أو العقار من المواطن يستغرق نحو 3 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ هيئة المساحة المصرية، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.

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