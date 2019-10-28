شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يجتمع بمجلس "الصحفيين" غدا لمناقشة مشاكل الأعضاء مع نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا له غدا الثلاثاء، لمناقشة مشكلات الصحفيين مع نادى الزمالك واعتماد نتيجة القيد للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين والنظر فى تكويد الصحف الجديدة وشئون الأعضاء. وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أعلن عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادى من الصحفيين من دخوله. Advertisements وأوضح ضياء رشوان فى بيان له، أنه سيتقدم لمجلس النقابة فى اجتماعه يوم الثلاثاء القادم بمشروع قرار يتضمن إعادة النظر في القرار السابق لمجلس النقابة بإلغاء منع النشر الذى كان مفروضا على اسم وصورة رئيس النادى فى الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر.

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