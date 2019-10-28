شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف خسائر أردوغان السياسية وفرص المعارضة فى تركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير، أن المعارضة ستحتشد فى الانتخابات التركية على مرشح، وذلك للسيطرة على الحكم من أردوغان، وذلك بسبب سياساته التى يمارسها بحق المعارضين، وأبناء الشعب التركي، وزيادة المعارضة والرفض الشعبي لأردوغان فى الوقت الحالى.
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