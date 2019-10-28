شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف خسائر أردوغان السياسية وفرص المعارضة فى تركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو، يكشف عن الأزمات السياسية التى يشهدها أردوغان، والتى ستتسبب فى أزمة كبيرة تؤدى إلى خسارة فى الانتخابات التركية، وفرص قوية للمعارضة، وخاصة فى ظل الخسائر والاستقالات التى شهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا خلال الفترة الماضية، وخسارتهم في انتخابات البلدية، وصعود المعارضة .

وأضاف التقرير، أن المعارضة ستحتشد فى الانتخابات التركية على مرشح، وذلك للسيطرة على الحكم من أردوغان، وذلك بسبب سياساته التى يمارسها بحق المعارضين، وأبناء الشعب التركي، وزيادة المعارضة والرفض الشعبي لأردوغان فى الوقت الحالى.

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