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نقابة المحامين تعلن أسماء الأعضاء الجدد المجتازين للكشف الطبى بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين عن أسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة، حسب آخر كشوف واردة إلى لجنة القبول، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

 

وتبدأ المصلحة في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولاً بأول لكل حالة على حدة.

 

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مسئول الملف بين النقابة والمصلحة، إن نقابة المحامين أبرمت ذلك البروتوكول، أسوة بالنيابة العامة، لعدم قبول سوى من يستحق ويصلح نفسيًا، وجسديًا، وعقليًا للقيد بنقابة المحامين.

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وأهابت النقابة بالمذكورة أسماؤهم في الكشوف، التوجه إلى مقر النقابة العامة لاستيفاء بقية أوراق قيدهم.

 

 

 

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