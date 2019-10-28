زياش يثير الجدل من جديد في هولندا ويستغرب لـ”استهدافه من الإعلام الهولندي” – فيديو

عاد حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي ليثير الجدل من جديد في هولندا، هذه المرة، بسبب ما بدر منه، في آخر 15 دقيقة من المباراة التي جمعت الفريق بفاينورد، يوم أمس الأحد، برسم الجولة 11 من الدوري الهولندي الممتاز.

وتناولت الصحافة الهولندية كثيرا، صبيحة اليوم الإثنين، صور تفاعل زياش مع قرار مدربه إيريك تين هاغ، المتمثل في إخراجه في آخر ربع ساعة من المباراة، وذلك بعد أن عبر بشكل واضح عن غضبه من هذا القرار، بعد وصوله لدكة البدلاء.

وقام اللاعب المغربي، بضرب أحيدته على الأرض عند جلوسه في بنك البدلاء بطريقة غاضبة، وهو الأمر الذي اعتبره الكثير بأنه غير رضى منه، من قرار مدربه.

وفي تصريح له بعد المباراة، استغرب زياش من “تضخيم” الأمر كثيرا، ومن استهدافه من جديد من طرف الإعلام الهولندي، معتبرا بأن الأمر عادي جدا بالنسبة لأي لاعب كرة قدم، يرغب في اللقب باستمرار.

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وصرح زياش بهذا الخصوص قائلا: ” هو أمر عادي جدا بالنسبة لأي لاعب يرغب في خوض أكبر عدد ممكن من الدقائق، لكن لماذا هذا التهويل من جديد، خاصة إذا تعلق الأمر بي أنا تحديدا”.

من جانبه، انتقص المدرب تين هاغ من حدة هذا السلوك، واعتبره هو الآخر بأنه رد فعل عادي من لاعب متميز، “فالجانب الجيد في هذا الأمر هو أن زياش لديه رغبه كبيرة في اللعب والعطاء وهو أمر مهم جدا”.