مدير أعمال سعد لمجرد يوضح لـ”اليوم 24″ تفاصيل “اختفاء” كليب “سلام”

اختفى كليب سعد لمجرد الجديد، “سلام”، صباح اليوم الاثنين، من قناته على “يوتوب” ، بسبب التبليغ عنه من طرف الفنان الأمازيغي هشام تلمودي، الذي ادعى أنه يمتلك حقوق الأغنية الأمازيغية التي اعتمد عليها سعد في عمله.

وبخصوص الموضوع، أفاد مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، ل”اليوم24″، أن الفنان محسن تيزاف عضو مجموعة “لفناير” الذي أشرف على تلحين وكتابة كلمات الأغنية، يملك عقدا مع شركة للانتاج، هي المالك الأصل لحقوق الأغنية الأمازيغية موضوع الجدل.

وأضاف مدير أعمال لمجرد، أن شركة الإنتاج التي تحدث عنها، هي التي منحت الفنان الأمازيغي هشام التلمودي حقوق إعادة الأغنية، مشيرا إلى أن محسن تيزاف لديه هو الآخر عقد قانوني مع نفس الشركة.

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وأشار رضوان بوزيد، أن سعد لمجرد هو مغني الأغنية وليس هو الملحن أو الموزع، لكنه على علم أن محسن تيزاف يملك جميع الوثائق القانونية التي تمكنه من استغلال الأغنية الأمازيغية.

وعن الحذف من” يوتوب “أضاف مدير أعمال لمجرد :” الأمر لا يتعلق بحذف، وإنما حجب احترازي من إدارة اليوتوب، في انتظار توصلها بالوثائق التي بحوزة محسن، لتتأكد من قانونية العمل، وهو ما نعمله عليه حاليا”.

وأشار لمجرد في الكليب، أن عمله مستوحى من الثرات الأمازيغي، لكن الفنان هشام تلمودي اعتبر الأمر غير قانوني كونه يملك حقوق ملكية الأغنية، وهو ما دفه للاحتجاج في خرجات إعلامية ومن ثم التبليغ عن العمل في يوتوب.