لوحة رُسمت في المغرب تعرض للبيع بسعر 8 مليون دولار -التفاصيل

يعرض متحف بروكلين، في 14 نونبر المقبل، ضمن مزاد علني، لوحة فنية للرسام الإيرلندي “فرانسيس بيكون”، بعنوان “البابا” رسمها في مدينة طنجة.

وأبرزت دار “سوثبيز” للمزادات، في بيان لها، أن السعر المبدئي للوحة، يتراوح بين 6 و8 مليون دولار، وقد رسمها بيكون عام 1956، خلال فترة صعبة، عانى فيها نفسيا، بسبب علاقته مع صديقه الطيار ببيتر لاسي.

وتعتبر اللوحة المعروضة، إحدى 6 لوحات نجت من تدمير صاحبها، بسبب وضعه النفسي، إذ قام “بيكون” بتدمير جميع لوحاته، التي أنجزها في المغرب، بسبب سوء علاقته مع صديقه، الذي كان يحبه، كون ميولاته كانت مثلية.

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وجاء في البيان ذاته أن اللوحة “استثنائية بشدة”، لأنها تنتمي إلى فترة حرجة في حياة، ومسيرة “بيكون”، لأنها “تعكس نظرة نادرة لسيكولوجية الفنان، والتأثيرات وراء الأعمال، التي أبدعها خلال علاقته بصديقه ببيتر لاسي”.

وتخصص مداخيل بيع اللوحة لمجموعة متحف “بروكلين”، المالك الحالي للوحة.

وسبق أن بيعت لوحة “ثلاثية لوشيان فرويد” للرسام “فرانسيس بيكون” في مزاد أقامته دار “كريستي” في نيويورك مقابل 142،4 مليون دولار لتصبح أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق.