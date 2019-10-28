اختفاء كليب لمجرد من “يوتوب”.. مخرج “سلام” يكشف التفاصيل لـ”اليوم24″

تفاجأ جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد، صباح اليوم الاثنين، بحذف كليبه الأخير ” سلام “، من قناته على موقع يوتوب.

وحول الموضوع، أفاد مخرج كليب “سلام”، عبد الرفيع العبديوي” لليوم24″، أنه لا يمكن الحديث عن حذف للكليب وإنما حجب مؤقت، لأن أي شخص يمكن أن يبلغ على الأغنية، وإدارة اليوتوب تحجبها احترازيا في انتظار أن يتم إرسال الوثائق التي تتبث حق فريق الأغنية في تقديمها.

وأضاف العبديوي، أنه كمخرج بعيد عن الموضوع، لكنه على علم أن محسن تيزاف صاحب الكلملت واللحن ليده جميع الوثائق التي تتبث قانونية عمله.

ومن المرجح أن الفنان الأمازيغي هشام التلمودي، هو سبب الحجب، كونه ادعى سابقا أنه يملك حقوق تأليف الأغنية ومسجلة باسمه في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مستغربا من نسب محسن تيزاف عضو فريق فناير الألحان لنفسه.