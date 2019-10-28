جمهور الاتحاد ينتفض في وجه إدرة النادي ويطالب بإنهاء “كابوس الفساد” – فيديو

فيديو: يونس ميموني

عبرت جماهير فريق اتحاد طنجة لكرة القدم عن عضبها الكبير من إدارة النادي، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية هذا الموسم، سواء في البطولة الاحترافية أو في كأس العرش، معربة عن رغبتها في تغيير جدري بالفريق.

ورفعت جماهير النادي الأزرق، خاصة الفصيل المساند للنادي، أمس الأحد، في مباراة مولودية وجدة، مجموعة من الشعارات واللافتات المنددة بتردي الاوضاع داخل النادي، من بينها شعار ” الحرية للاتحاد من كابوس الفساد”، و” الوضعية لن تتغير ببقاء المكتب المسير”

وأجمع عدد من أنصار الفريق الأزرق بأن تغيير المدرب الجزائري نبيل نغيز ليس هو الحل، على الرغم من أن الإقالة جاءت متأخرة، بل إن الحل هو ” تغيير جدري في إدارة النادي”.

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عشاق الفريق الأزرق والذين لطالما أعطوا مثالا للتضحية من أجل النادي، من خلال تواجدهم القوي في ىالمدرجات أكدوا بأن صبرهم سينفذ إلى لم يستطع الفريق الخروج من دوامة النتائج السلبية.

إليكم فيديو للشعارات التي رفعتها جماهير النادي الأزرق: