عادت الفنانة، كوثر بودراجة، إلى الغناء، عبر فيديو كليب حضرته مع الفنان نبيل الخالدي، وهي تقدم أغنية “بكرا شي نهار” اللبنانية.
وأنشأت بودراجة قناة جديدة على “يوتوب”، أخيرا، لتضع فيها كليب إعادتها لغناء “بكرا شي نهار”، معلنة أنها عادت إلى الغناء، الذي ابتعدت عنه قبل سنوات طويلة، علما أنه كان مجال بدايتها في الشهرة عند مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي مغرب.
ولجأت بودراجة، بعد غياب عن الغناء، امتد إلى 12 سنة، إلى الفنان نبيل الخالدي، من أجل التعاون معه لإنجاز عملها الجديد.
وكانت بودراجة قد توجهت بعد برنامج ستار أكاديمي إلى ميدان التقديم، والتنشيط التلفزي، ثم عالم الموضة، والأزياء، لتبتعد عن الأضواء بعد إنجابها لابنها، وتعود، حاليا، من بوابة الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 12سنة غياب عن الغناء.. كوثر بودراجة تعود إلى الغناء مع نبيل الخالدي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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