رئيس مجلس كفر ياسيف: نحمل الشرطة مسؤولية الانفلات الإجرامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سادت حالة من الاستنكار قرية كفر ياسيف إثر جريمة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس المجلس المحلي، المحامي شادي شويري، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإنها قامت باعتقال مشتبه (40 عاما) من سكان كفر ياسيف بعد التحقيق معه، في أعقاب جريمة إطلاق النار.

وقال رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، المحامي شادي شويري، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "اعتداء جبان من خفافيش الليل الذين يعتقدون بأنه من خلال هذا العمل الدنيء يستطيعون تحقيق شيء أو يغيروا مساري في خدمة أهل كفر ياسيف بأمانة ونزاهة".

شادي شويري

وأضاف: "نحن جزء من شعبنا ومجتمعنا الذي يمر بفترة عصيبة فيما يخص الانفلات الإجرامي والظواهر الاجتماعية السلبية، ومن هذا المنطلق نوجه أصبع الاتهام بشكل مباشر للشرطة المتقاعسة عن أداء عملها حسب القانون في فرص سلطة القانون ومحاربة الأفراد والمجموعات التي تمارس إرهابها بكل حرية تجاه الآمنين".

وطالب شويري، المواطنين العرب في البلاد، بـ"اليقظة" وأن "يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة بشكل أكبر في الفعاليات الاحتجاجية التي أقرتها قيادة شعبنا من أجل الضغط على الشرطة للقيام بعملها في محاربة عصابات الإجرام وجمع السلاح غير المرخص وحتى تقوم بواجبها تجاه المواطنين العرب".

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وأشار إلى أن "خلفية إطلاق النار غير واضحة لي حتى الآن سيما وأنني لم أتلق أي تهديد من قبل سواء كان بشكل مباشر أو غير ذلك، لكن في الوقت ذاته هناك اتجاه تحقيق لدى الشرطة وهذا لا يثبت أي تهمة في هذه المرحلة، وقد طالبت الشرطة بالعمل بكل جدية خصوصًا وأن الحديث يدور عن اعتداء على منتخب جمهور يمثل جميع أهل البلدة وهو بمثابة اعتداء على الجميع".

وعن ازدياد أعمال العنف والجريمة ضد منتخبي الجهور، قال رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي، إن "الاعتداءات التي تطال منتخبي الجمهور هي بمثابة تخطي لكافة الخطوط الحمراء، ونحن نستنكر كل اعتداء على أي مواطن أيضًا، وهذه المحاولات التي من أجلها ترهيب وتخويف منتخبي الجمهور مرفوضة ومستنكرة، ولن تزيدني إلا عنفوانا وإصرارا لمواصلة دربي في خدمة أهل كفر ياسيف".

وأوضح أنه "سنتخذ عدة خطوات احتجاجية في أعقاب جريمة إطلاق النار".

وختم شويري بالقول إن "مسؤولية تفشي ظاهرة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي تقع على مسؤولية الشرطة التي نراها متقاعسة وغير مكترثة لما يحصل من ظواهر سلبية في بلداتنا العربية، ونحن نتمنى أن يكون للهبة الشعبية الحاصلة في مجتمعنا التأثير على الشرطة حتى تقوم بمحاربة العنف والجريمة".

يذكر أن المجلس المحلي في كفر ياسيف عقد جلسة إثر الاعتداء على منزل رئيس المجلس المحلي، الليلة الماضية.