بانتظار موقف السلطة: حماس بغزة تعلن جاهزيتها للانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الإثنين، إن الحركة جاهزة للانتخابات الفلسطينية، فيما شرع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بمشاورات مع الفصائل بالقطاع للتوافق على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وجاء ذلك خلال لقاء ظهر اليوم الإثنين، جمع حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في مكتب السنوار بغزة بحضور رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعدد من قادة الفصائل.

وقال السنوار، في كلمة متلفزة قبيل اجتماعه والفصائل الفلسطينية بوفد لجنة الانتخابات المركزية، "جاهزون دوما للانتخابات، وسنجعل منها رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا".

وأضاف رئيس حركة حماس بالقطاع "أبلغنا لجنة الانتخابات والفصائل جهوزيتنا لإجراء الانتخابات".

ووصل، أمس الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون-إيرز" شمالي القطاع، من أجل لقاء الفصائل للاستماع منهم حول إجراء الانتخابات.

وشرع ناصر، اليوم الإثنين، باجتماعات للجنة الانتخابات المركزية مع الفصائل الفلسطينية بمقر حركة حماس.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد الإسلامي التي لا تشارك عادة في الانتخابات.

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وعقب المشاورات، من المقرر عقد مؤتمر صحافي لإعلان موقف الفصائل التي تؤكد ضرورة اجراء انتخابات متزامنة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن حركته أبلغت لجنة الانتخابات والفصائل جهوزيتنا الكاملة للدخول في الانتخابات، وأوضح أن حماس ستبذل كل جهدها لإنجاح العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن حركة حماس معنية بعملية انتخابية ديموقراطية تعكس الصورة الحضارية للفلسطينيين، مضيفا إن قبول فتح لمبادرة الفصائل الثمانية تمثل مدخلا مناسبا لإتمام العملية الانتخابية.

بدوره، قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، إن الاجتماع لبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية كان ناجحا.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة من ناحية فنية ومهنية وما ينقصها هو الاتفاق، وصدور مرسوم رئاسي.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفي البرغوثي "يجب عقد لقاء وطني جامع لضمان إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني والتوافق على آلياتها".