"جوكر" يتصّدر إيرادات شباك التذاكر مرة أخرى 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فيلم "الجوكر" لتصدُّر إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 18.9 مليون دولار، وتفوق بفارق بسيط على فيلم المغامرات "ماليفيسنت: عاشقة الشر" (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) الذي تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات 18.5 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة "عائلة ادامز" (آدامز فاميلي) من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

وتراجع فيلم (زومبي لاند 2: دبل تاب) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 11.6 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في فيلك الجوكر، خواكين فينيكس، وزازي بيتز، وروبرت دي نيرو، وفرانسيس كونروي، وهو من إخراج تود فيلبس.

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وفي ظل سباق قريب للغاية على القمة، يمكن أن يتغير الترتيب في الأرقام النهائية التي تعلن اليوم.

فيلم "جوكر" لتود فيليبس أصبح مؤخرا فيلم الكبار فقط الأنجح على الإطلاق، مع عدم الأخذ في الحسبان عرضه عالميا، وقد حقق إيرادات حتى الآن في أنحاء العالم بلغت 849 مليون دولار.

ولم تستطع أفلام أخرى عرضت حديثا المنافسة مع الفيلمين، إذ حقق أقرب فيلم لهما وهو فيلم الإثارة والرعب "كاونت داون" 9 ملايين دولار فقط.