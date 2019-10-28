ربع مليون يمني على حافة الموت جوعًا 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، إن ربع مليون يمني، باتوا على حافة الموت من الجوع، مؤكدةً أن الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك، "يعدان من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت المنظمة أن "الصراع أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد"، وأن ما يقدر بنحو 20 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، "فيما يوجد ما يقرب من ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع، إذا لم يحدث تدخل عاجل".

ولإنقاذ الأرواح، أنشأت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية والبنك الدولي، من خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية، نظام ترصد للعثور على الأفراد الأشد ضعفا ومرضا لإحالتهم إلى العلاج.

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وأشار التقرير إلى أن النظام، سيقوم "بتحديد الأولويات والمراقبة عن كثب للمجتمعات المعرضة لخطر كبير من المجاعة".

ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014. ومنذ آذار/ مارس 2015، بدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لمارك لوكوك، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 حزيران/ يونيو 2019.