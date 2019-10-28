شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خفر السواحل تحذر المواطنين بعدت عدم الاقتراب من البحر بسبب العاصفة "كيار" والان مع التفاصيل
حذّرت مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن، جميع الصيادين والمواطنين من الدخول إلى البحر لغرض الاصطياد أو السباحة والتنزه في السواحل خلال اليومين القادمين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "كيار".
ومن المتوقع أن تقترب العاصفة المدارية "كيار" من السواحل اليمنية، خلال اليومين القادمة.
وأكدت خفر السواحل استعدادها لاستقبال أي بلاغات وتقديم المساعدات وذلك على الأرقام التالية: عمليات رئاسة المصلحة 02203491 - 02202588، عمليات قطاع خليج عدن 02222541، عمليات الأمن البحري 02200568، عمليات التشكيل 02207608
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. خفر السواحل تحذر المواطنين بعدت عدم الاقتراب من البحر بسبب العاصفة "كيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.