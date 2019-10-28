شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خفر السواحل تحذر المواطنين بعدت عدم الاقتراب من البحر بسبب العاصفة "كيار" والان مع التفاصيل

حذّرت مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن، جميع الصيادين والمواطنين من الدخول إلى البحر لغرض الاصطياد أو السباحة والتنزه في السواحل خلال اليومين القادمين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "كيار".

Advertisements

ومن المتوقع أن تقترب العاصفة المدارية "كيار" من السواحل اليمنية، خلال اليومين القادمة.

وأكدت خفر السواحل استعدادها لاستقبال أي بلاغات وتقديم المساعدات وذلك على الأرقام التالية: عمليات رئاسة المصلحة 02203491 - 02202588، عمليات قطاع خليج عدن 02222541، عمليات الأمن البحري 02200568، عمليات التشكيل 02207608