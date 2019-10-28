شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف عن حالات الوفاة بوباء الدفتيريا في اليمن خلال عامين والان مع التفاصيل
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن حالات الوفاة بوباء الدفتيريا باليمن خلال عامين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت 257 حالة وفاة بوباء الدفتيريا في اليمن منذ 12 أغسطس 2017 وحتى 12 أكتوبر 2019.
وأضافت منظمة الصحة العالمية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر "إنها قامت بتلقيح 3.4 مليون طفل ضد الدفتيريا في 186 مديرية في اليمن"
ولفتت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد من الجهود في مكافحة وباء الدفتيريا، مشيرة إلى أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بلغت 4541 حالة في عموم مناطق اليمن.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كبير، جراء الحرب المشتعلة منذ نحو خمس سنوات، ووفقا لتقارير سابقة لمنظمة الصحة العالمية فإن 50% من المرافق الصحية توقفت عن العمل.
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