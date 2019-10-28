شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تولى قيادة الإمارات أهمية قصوى للشباب ودورهم في المجتمع والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، "باعتبارهم أغلى موارد الوطن، والثروة الحقيقية، تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى للشباب ودورهم في المجتمع، من خلال احتضان مواهبهم وقدراتهم وتطويرها واستثمارها للمساهمة في المسيرة التنموية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة"

وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين إن مركز الشباب في أبوظبي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشكل أنموذجاً لمأسسة العمل الشبابي في الدولة، عبر فتح الأبواب أمام الجيل الشاب لاستيعاب طاقاتهم، وتسليحهم بالمهارات اللازمة، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بينهم.

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ولفتت إلى أن المركز الجديد، يعالج في جوانبه قضايا كثيرة مرتبطة بواقع الشباب، فهو من ناحية يعتبر مساحة مهمة لتفريغ الطاقات، في الوقت الذي يعمل فيه على تعزيز القدرات العملية لديهم لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل عبر المدرسة المهنية، كما يشكل قناة مهمة لاكتشاف المواهب وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنها خطوات مدروسة للقيادة للاهتمام بأبناء الوطن، تضع الإمارات على طريق بناء أفضل أنموذج في العمل مع الشباب للمرحلة القادمة، قائم على التمكين، ومضاعفة مساهمة هذه الثروة في تنمية القطاعات، سواء الاقتصادية أو المهنية أو الرياضية أو الفنية أو غيرها، مستلهمين إرثاً تركه المؤسسون بيننا لبناء الإنسان والاستثمار في طاقاته.