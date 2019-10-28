شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يزور حجة لحشد مقاتلين بعد خسائر الأيام الماضية.. صورة والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية في محافظة حجة إن محمد علي الحوثي ومحافظ محافظة حجة المعين من قبل الحوثيين وعدد من قيادات الجماعة ينفذون زيارات ميدانية لمديرية كشر لحشد مقاتلين جدد إلى جبهات القتال شمال محافظة حجة.

وتأتي هذه التحركات بعد انكسار الهجمات التي نفذتها المليشيات بشكل يومي في جبهات عبس وحيران خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت المصادر أن محمد على الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين، وهلال الصوفي محافظ حجة المعين من قبل الجماعة، زاروا مركز مديرية كشر يوم السبت بغرض التحشيد وجمع مقاتلين.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات تستنفر في محافظة حجة حيث يتواجد محمد علي الحوثي منذ يومين متنقلا بين المديريات وبرفقته هلال الصوفي محافظ حجة المعين من قبل الحوثيين بغرض جمع مزيد من المقاتلين من أبناء المحافظة.