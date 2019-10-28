شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة أمريكية سرية تهبط في فلوريدا بعد 780 يوما من التحليق حول الأرض والان مع التفاصيل

قال سلاح الجو الأميركي إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاغون X-37B هبطت في فلوريدا الأحد بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين، لتنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

وأضاف سلاح الجو أن X-37B، التي صنعتها شركة بوينغ وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لمحطة ناسا الأميركية بعدما قضت 780 يوما من الدوران حول الأرض في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، أرسلت إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.

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وبدأت الطائرة مهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأميركي الذي يتخذ من واشنطن مقرا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان "تواصل X-37B إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

وكانت مهمة X-37B السابقة قد استمرت 718 يوما وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865.