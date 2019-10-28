شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: ترامب سوف يفرض المزيد من العقوبات على ايران والان مع التفاصيل
قال وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 28، 2019، إن العقوبات الأمريكية على #ايران تؤتي ثمارها.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونلد ترمب، سوف يفرض المزيد من العقوبات على ايران.
وفرضت الإدارة الأمريكية على إيران مزيدا من العقوبات الاقتصادية.
وطالت العقوبات مسئولين كبار في النظام الإيراني، أبرزهم وزير الخارجية جواد ظريف.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، في الرابع من نوفمبر الماضي، العقوبات على إيران، بعد أن كانت قد رفعت إثر الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
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