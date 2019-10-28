شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي خوري تثير ضجة كبيرة بسبب فيديو "إباحي" مع شاب والان مع التفاصيل
بثت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري مقاطع فيديو أثارت غضباً واسعاً وهي شبه عارية وتؤدي رقصات بإيحاءات جنسية.
وكان أكثر تلك الفيديوهات جرأة رقص إنجي خوري مع شاب بطريقة مثيرة، ويقوم بالتقرب منها وتقبيلها وهي ترقص شبه عارية.
ولم تخجل الفنانة المثيرة للجدل، من التعليقات التي هاجمتها بألفاظ وأوصاف إباحية، متهمين إياها بانها في طريقها لـ”ميا خلفية” ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة.
وكانت فيديوهات لـ“خوري“ قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تعمّدت خلال أحدها إظهار جزء كبير من صدرها لإثارة المتابعين.
وشاركت إنجي خوري في تظاهرات لبنان، وتداول ناشطون مقطعا مصورا لها وهي تتعرض للتحرش من بعض المتظاهرين بعدما ظهرت تهتف وسطهم وهي ترتدي ملابس غير لائقة ومثيرة.
واعتبر البعض أن مثل هذه المشاهد تشوه الثورة اللبنانية، وفتح هجوما عنيفا على “خوري”.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي خوري تثير ضجة كبيرة بسبب فيديو "إباحي" مع شاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.