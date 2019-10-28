شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي خوري تثير ضجة كبيرة بسبب فيديو "إباحي" مع شاب والان مع التفاصيل

بثت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري مقاطع فيديو أثارت غضباً واسعاً وهي شبه عارية وتؤدي رقصات بإيحاءات جنسية.

وكان أكثر تلك الفيديوهات جرأة رقص إنجي خوري مع شاب بطريقة مثيرة، ويقوم بالتقرب منها وتقبيلها وهي ترقص شبه عارية.

ولم تخجل الفنانة المثيرة للجدل، من التعليقات التي هاجمتها بألفاظ وأوصاف إباحية، متهمين إياها بانها في طريقها لـ”ميا خلفية” ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة.

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وكانت فيديوهات لـ“خوري“ قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تعمّدت خلال أحدها إظهار جزء كبير من صدرها لإثارة المتابعين.

وشاركت إنجي خوري في تظاهرات لبنان، وتداول ناشطون مقطعا مصورا لها وهي تتعرض للتحرش من بعض المتظاهرين بعدما ظهرت تهتف وسطهم وهي ترتدي ملابس غير لائقة ومثيرة.

واعتبر البعض أن مثل هذه المشاهد تشوه الثورة اللبنانية، وفتح هجوما عنيفا على “خوري”.