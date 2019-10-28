القضاة الجزائريون يدخلون إضرابا غير محدود

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:03 مساءً, 28 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات بدأ عدد من القضاة والنواب العامون في الجزائر إضراباً غير محدود للمطالبة باستقلالية القضاء، وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض.

وأعلنت النقابة الجزائرية للقضاة أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي قد بلغت في يومها الأول أمس نسبة 96 %.

ويعد إضراب القضاة في الجزائر بهذا الحجم سابقة في المجال القضائي في البلاد منذ عشرات السنين.

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