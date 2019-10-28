السعودية عن مقتل البغدادي: ارتكب فظائع تتنافى مع الإنسانية

ثمّنت السعودية، الإثنين، جهود الإدارة الأمريكية في عملية القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، مؤكدة أنه ارتكب "فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تسمه) أن الرياض تابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش والقضاء عليه.

وأضاف أن حكومة بلاده تثمّن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية.

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وأكد أن الرياض تواصل جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.





والأحد، كشف ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن مقتل البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، مضيفا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة وتأكدت صحته.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود، ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.