محكمة عراقية تأمر بتوقيف رئيس مجلس محافظة بابل

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الإثنين، أن محكمة تحقيق الحلة أصدرت أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل، وذلك لتسببه في الاعتداء على أحد المتظاهرين.



ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن "محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل أصدرت أمرا بالقبض على رعد علوان، وذلك على خلفية تسببه بالاعتداء على أحد المتظاهرين الذي قدم شكوى قانونية بحقه وفق القانون.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون بمحاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني.

ومنذ مساء الخميس الماضي، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في مليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

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ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية؛ لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.





ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد، وانطلقت أحداثها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصا، أغلبهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي.

أما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس الماضي بعد تعليق دام 18 يوما، وخلفت مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الـ3 الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم والباقي 35 لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.