مصر: مقتل البغدادي خطوة مهمة للقضاء على الإرهاب

رحّبت مصر، الإثنين، بمقتل زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، واصفة إياه بأنه "خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب".

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن هذا التطوُّر تتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره دون تمييز؛ إذ تنبع كل التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل داعش والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرِّف.





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وأكدت ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروّج لها الجماعات الإرهابية.

وحثت مصر المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها، فضلا عن إتاحة المنابر المختلفة لنشر الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة بما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن مقتل البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، مضيفا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة وتأكد صحته.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود، ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.