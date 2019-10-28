"واشنطن بوست" تتراجع عن وصف البغدادي بـ"المتقشف"

تعرضت صحيفة "واشنطن بوست" لموجة انتقادات، على خلفية نشر مقال حول زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، بعنوان رئيسي وصفه بأنه "عالم دين متقشف" بعد إعلان مقتله في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أمريكية شمالي سوريا.



وفي مواجهة رد الفعل العنيف، اضطرت الصحيفة إلى تغيير العنوان الرئيسي للمقال المثير للجدل 3 مرات، بعد أن هاجمها آلاف القراء على "تويتر" وذكروها بأن البغدادي "إرهابي ومغتصب".

وكان عنوان النسخة الأولى من المقال "وفاة أبوبكر البغدادي قائد الإرهاب لتنظيم داعش عن عمر 48 عاما"، قبل أن يتم تغييره إلى "وفاة أبوبكر البغدادي عالم الدين المتقشف قائد داعش عن عمر 48 عاما".

وليس من الواضح لماذا غيرت الصحيفة في البداية العنوان الرئيسي، لكن تم تغييره للمرة الثالثة إلى عنوانه الحالي ليصبح في النهاية "وفاة أبوبكر البغدادي الزعيم المتطرف لداعش عن عمر 48 عاما".

وفي محاولة لتبرير الأمر، قالت نائبة رئيس الاتصالات في "واشنطن بوست" كريستين كوراتي كيلي، في تغريدة على "تويتر"، إن "العنوان يجب ألا يُقرأ بهذه الطريقة على الإطلاق، وقد غيرناه بسرعة".

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كما تعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" لحملة هجوم مماثلة على خلفية تقرير مثير للجدل تضمن مقابلات مع 17 شخصا كانوا يعرفون البغدادي، بينهم أصدقاء وزملاء دراسة وجيران ومعلمون وتلاميذ سابقون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مسجد "أحمد بن حنبل"، خالد أحمد إسماعيل، قوله: "نعم؛ كانت لديه موهبة روحية"، فيما بدا دفاعا غير مبرر لأخطر إرهابيي العالم.

وفي السياق ذاته، نشرت وكالة "بلومبرج" موجزا مع مقال حول البغدادي، قالت فيه "كيف تحول قائد تنظيم داعش أبوبكر البغدادي من مدرس مغمور للتلاوة القرآنية إلى حاكم نصب نفسه على كيان يغطي مساحات شاسعة من سوريا والعراق؟"، ثم غيرته إلى "في صعود الرجل الذي وصفه دونالد ترامب بأنه الإرهابي رقم واحد في العالم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن مقتل البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، مضيفا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة وتأكدت صحته.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود، ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.