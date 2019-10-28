أفغانستان: مقتل البغدادي يُضعف فروع داعش المحلية

رحّبت أفغانستان، الإثنين، بمقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ووصفته بأنه ضربة قوية للإرهاب من المتوقع أن تضعف فروع التنظيم المحلية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، على تويتر: "ترحب الحكومة الأفغانية بشدة بعملية القوات الأمريكية التي أدت إلى مقتل البغدادي".

وأضاف: "مقتله يمثل أكبر ضربة لهذه الجماعة وللإرهاب".

وبايع زعيم داعش في خراسان، وهو الاسم القديم لمنطقة تشمل أغلب أجزاء أفغانستان الحديثة ومناطق أخرى في آسيا الوسطى، البغدادي لكن لم تتضح الصلات المباشرة بين التنظيمين فيما يخص العمليات.

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وظهر الفرع الأفغاني أول مرة في 2014 في إقليم ننكرهار حيث يوجد معقله.

وأعلن تشكيله في يناير/كانون الثاني 2015 وتوسع منذ ذلك الحين في مناطق أخرى، خاصة في الشمال، ودخل في صراعات في بعض الأحيان مع حركة طالبان.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن قوة الفصيل الإرهابي ضعفت في الفترة الأخيرة، وإن مقتل البغدادي سيمثل صفعة قوية له.

وأضاف "لا شك في أن مقتل البغدادي سيكون له أثر كبير على أنشطة داعش في أفغانستان".

ويقدر الجيش الأمريكي قوة تنظيم داعش في خراسان بنحو ألفي إرهابي.