مناورات الخريف.. الجيش المصري يكثّف تدريباته برا وبحرا

ينفذ الجيش المصري، خلال الأسبوع الجاري، 3 تدريبات عسكرية مشتركة ضمن ما يعرف داخل العسكرية المصرية بمناورات الخريف بهدف مواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة..

وتأتي التدريبات الـ3 في مناطق مختلفة بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، بمشاركة البحرية الفرنسية، والآخر مع القوات المسلحة الأردنية والثالث في باكستان.

تدريب عابر

وأعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الجنوبى بمسرح العمليات بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن التدريب تضمّن تنفيذ العديد من الأنشطة بينها تشكيلات الإبحار المختلفة.

كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وتقديم المعاونة، بالإضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتداول الإشارات.

وأشار إلى أن هذه التدريبات تأتي فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يُسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

العقبة 5

وبالتزامن، تتواصل في مصر فعاليات تدريب عسكري مشترك مع الأردن بدأ الأربعاء الماضي بهدف مواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان اليوم، إن القوات المسلحة المصرية والأردنية تواصل تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "العقبة - 5" بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وأوضح أن التدريب تجري فعالياته بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، ويأتي ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة.

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ووفقا للبيان، تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين.

كما تم تنفيذ عدد من الطوابير التكتيكية والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت كفاءة وتجانس القوات والقدرة على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة وكفاءة عالية.

و"عقبة 5" يأتي ضمن سلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن؛ حيث يجري تنفيذه سنويا بالتبادل بين القوات المسلحة لكلا البلدين.





كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية تدريبات مشتركة على اقتحام بؤرة إرهابية وتحرير الرهائن ومقاومة العناصر الإرهابية المسلحة، واقتحام المباني والمنشآت وتنفيذ عدة رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية، وفق البيان.

ونفذت قوات المظلات عددا من القفزات التدريبية المشتركة لصقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية التدريب على أعمال الغطس الهجومي والدفاعي والرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة.





فجر الشرق

والسبت الماضي، أعلن الجيش المصري وصول عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "فجر الشرق -1".

وتستضيف باكستان التدريب على مدار أسبوعين، ويشارك خلاله عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب، وفق بيان سابق للجيش المصري.



وأوضح البيان أن التدريب يمثل نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه؛ حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تُسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

وأشار إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.