توسك: الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد البريكست إلى 31 يناير

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قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن دول الاتحاد اتفقت اليوم الاثنين على قبول طلب لندن تأكيد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) إلى 31 يناير كانون الثاني.
وكتب توسك تغريدة قال فيها "وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون (وهي الدول الباقية في التكتل بعد خروج بريطانيا) على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد البريكست إلى 31 يناير".
وأضاف توسك أنه من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب مما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميا.
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