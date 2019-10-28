متحدث رئاسي تركي يتحدث عن تنسيق "مكثف" مع واشنطن قبل عملية قتل البغدادي

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قال متحدث رئاسي تركي اليوم الاثنين إن الجيش التركي أجرى تنسيقا مكثفا مع الجيش الأمريكي في الليلة التي نفذت فيها القوات الخاصة الأمريكية مهمة قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي بشمال غرب سوريا.
وأضاف إبراهيم كالين للصحفيين "وحداتنا العسكرية والاستخباراتية كانت على اتصال بنظيرتها الأمريكية بشأن هذا الأمر وجرى تنسيق بينهما. خاصة... في الليلة التي تم فيها تنفيذ العملية. يمكننا أن نقول إن دبلوماسية مكثفة تمت بين جيشينا".
وتابع قائلا "وجود منظمة إرهابية في سوريا قرب حدودنا أو في أي منطقة أخرى أمر لا يمكننا قبوله".
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